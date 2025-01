Nos bebês com atresia biliar, a urina fica escura, as fezes mais claras e a pele cada vez mais amarela (com icterícia). Esses sintomas, além do crescimento e endurecimento do fígado, tornam-se evidentes cerca de duas semanas após o nascimento.

Ao completar dois ou três meses de idade, o bebê pode apresentar crescimento insuficiente, coceira, irritabilidade e grandes veias visíveis no abdômen, bem como aumento do tamanho do baço.