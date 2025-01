Cirurgia

Antes da cirurgia, há várias alternativas disponíveis para ajudar os bebês a comer melhor, dependendo da deformidade. Essas alternativas incluem a utilização de bicos de mamadeira com desenho especial, um aparelho ortodôntico que consegue lacrar temporariamente o céu da boca para que o bebê consiga sugar melhor, um tipo de aparelho de alimentação que pode ser apertado para administrar a fórmula láctea e um palato artificial que pode ser encaixado na parte superior do céu da boca do bebê.

O lábio leporino e a fenda palatina são corrigidos com cirurgia. A época de realização da cirurgia depende da deformidade e do bebê. No caso de fenda palatina, frequentemente se faz um procedimento em duas etapas. No caso do lábio leporino, o nariz e o palato mole (a parte macia na região posterior do palato) são reparados com 3 a 6 meses de idade. Depois disso, o palato duro (a parte rígida e sulcada na região anterior do palato) é reparado com 15 a 18 meses de idade.

Tratamento odontológico e ortodôntico, fonoaudiologia e aconselhamento podem ser necessários quando a criança for mais velha.

Reparação de lábio leporino

Reparo de fenda palatina

A probabilidade de ocorrer lábio leporino e fenda palatina pode ser reduzida se a mãe tomar folato (ácido fólico) antes da gravidez e durante o primeiro trimestre de gestação. O ácido fólico tomado durante a gravidez também pode ajudar a prevenir defeitos congênitos do cérebro e da coluna vertebral.

Uma vez que genes anômalos podem estar envolvidos na formação do lábio leporino ou da fenda palatina, o aconselhamento genético pode ser benéfico para as famílias afetadas.