Defeitos oculares

Os olhos podem estar ausentes, deformados ou apresentar desenvolvimento incompleto no nascimento.

Os defeitos congênitos, também chamados anomalias congênitas, são anomalias físicas que ocorrem antes do bebê nascer. “Congênito” significa “presente ao nascimento”. (Consulte também Introdução aos defeitos congênitos da face e do crânio.)

Os defeitos congênitos dos olhos incluem:

Hipertelorismo: olhos muito espaçados podem ocorrer em muitas síndromes congênitas (um grupo de defeitos presentes no nascimento que ocorrem concomitantemente)

Hipotelorismo: Olhos muito próximos

Coloboma: ausência de um pedaço de tecido em qualquer parte do olho, como na pálpebra, na íris, na retina ou no nervo óptico de um ou dos dois olhos

Microftalmia: globo ocular pequeno (pode afetar um ou os dois olhos)

Anoftalmia: é a ausência total do globo ocular (pode ocorre em mais de 50 síndromes congênitas)

Alguns desses defeitos congênitos podem ser causados por mutações em certos genes. Outros podem ser causados quando a mãe usa certos medicamentos, drogas ilícitas ou álcool durante a gravidez ou por uma infecção que ela pode ter tido enquanto estava grávida.

Uma criança com um defeito congênito do olho frequentemente tem outros defeitos congênitos, especialmente da face ou do cérebro.

Exemplos de defeitos congênitos oculares Hipertelorismo e hipoplasia maxilar Esta pessoa tem hipertelorismo (olhos amplamente espaçados; à esquerda) e hipoplasia maxilar (mandíbula superior pequena; à direita). ... leia mais © Springer Science+Business Media Coloboma Esta fotografia mostra uma pessoa que tem um coloboma em ambos os olhos com pupilas dilatadas que se estendem até a borda inferior da íris de cada olho. ... leia mais DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Microftalmia Esta fotografia mostra uma pessoa que tem microftalmia de ambos os olhos (do olho esquerdo maior do que do direito). © Springer Science+Business Media Anoftalmia Esta fotografia mostra uma pessoa que apresenta múltiplos defeitos congênitos à direita, incluindo falta de um globo ocular (anoftalmia), deformação do ouvido externo (pavilhão auricular) e lado direito da face menor. ... leia mais © Springer Science+Business Media

Diagnóstico de defeitos oculares Antes do nascimento, um ultrassom do feto e, às vezes, um exame de sangue

Após o nascimento, exame físico do recém-nascido

Exames genéticos Antes do nascimento, os médicos podem conseguir identificar alguns defeitos oculares durante um ultrassom e, por vezes, realizando uma amniocentese ou amostragem de vilosidades coriônicas para obter uma amostra de DNA do feto para a realização de testes genéticos. Após o nascimento, os médicos podem identificar muitos defeitos dos olhos durante um exame físico. Como os genes anormais podem estar envolvidos na formação de defeitos congênitos do olho, os bebês afetados devem ser avaliados por um geneticista. Um geneticista é um médico especializado em genética (a ciência dos genes e de como certas qualidades ou traços são passados dos pais para os filhos). Testes genéticos de uma amostra de sangue do bebê podem ser feitos para procurar por anormalidades cromossômicas e genéticas. Esses testes podem ajudar os médicos a determinar se um distúrbio genético específico é a causa e a descartar outras causas. Se houver um distúrbio genético, o aconselhamento genético pode ser benéfico para as famílias afetadas.