Os primeiros dias após o nascimento

A maioria dos recém-nascidos apresenta erupção cutânea leve durante a primeira semana após o nascimento. A erupção cutânea em geral aparece em áreas do corpo roçadas pelas roupas — braços, pernas e costas — e raramente na face. Ela tende a desaparecer sem tratamento. A aplicação de loções ou talcos, o uso de sabonetes perfumados e de calças plásticas sobre as fraldas impede que a umidade seque e tende a agravar a erupção, sobretudo quando o clima está quente. Ao fim de alguns dias, a pele com frequência seca e descama, principalmente nas pregas do pulso e dos tornozelos.

A pele do recém-nascido pode ficar amarelada (icterícia) após o primeiro dia de vida. A icterícia ocorre porque o fígado do recém-nascido precisa fazer uma transição entre o funcionamento dentro do útero para o funcionamento fora do útero. Contudo, a icterícia que aparece antes das 24 horas de idade é motivo de preocupação especial e pode indicar problemas mais sérios. Caso o recém-nascido desenvolva icterícia, os médicos em geral realizam um exame de sangue para medir a concentração de bilirrubina, que é o principal pigmento da bile. Se o nível de bilirrubina estiver acima de um determinado número, inicia-se o tratamento com fototerapia. Na fototerapia, o recém-nascido é colocado sem roupas sob luzes especiais (“terapia de luz”) para decompor a bilirrubina para que ela possa ser eliminada. As luzes podem ser necessárias por dois dias a uma semana. A icterícia típica do recém-nascido deve desaparecer até as duas semanas de idade. Um bebê cuja icterícia se desenvolva depois de duas semanas ou que continue presente passadas duas semanas deve ser avaliado por um profissional de saúde.