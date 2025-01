Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação

Alguns medicamentos exigem supervisão médica durante o uso. O uso seguro desses medicamentos durante a época da amamentação pode exigir:

Um ajuste da dose

Uma limitação do prazo durante o qual o medicamento é utilizado

Prestar atenção no intervalo entre a ingestão do medicamento e a amamentação

A maioria dos medicamentos ansiolíticos, antidepressivos e antipsicóticos exigem supervisão médica, mesmo quando não há probabilidade de causarem problemas significativos ao bebê. No entanto, esses medicamentos permanecem no organismo durante um longo período. Durante os primeiros meses de vida, os bebês podem ter dificuldade em eliminar os medicamentos, que podem afetar seu sistema nervoso. Por exemplo, o medicamento para ansiedade diazepam (um benzodiazepínico) causa letargia, sonolência e perda de peso nos bebês em amamentação. O fenobarbital (um tipo de medicamento anticonvulsivante e barbitúrico) é eliminado lentamente pelos bebês; assim, esse medicamento pode causar sonolência excessiva. Devido a esses efeitos, o médico diminui a dose de benzodiazepínicos e barbitúricos e controla seu uso por mulheres que amamentam.

Varfarina (um medicamento que previne a coagulação do sangue) se o parto do bebê ocorrer a termo e o bebê for saudável. A varfarina não parece entrar no leite materno. As pessoas que tomam varfarina, incluindo mulheres que estão amamentando, precisam fazer exames de sangue periodicamente para determinar se a coagulação do sangue está ocorrendo normalmente. A varfarina pode causar uma tendência a ter hematomas ou sangrar facilmente.