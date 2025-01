Problemas de espermatozoides

Se o número de espermatozoides for baixo ou se o clomifeno for ineficaz, o tratamento mais eficaz costuma ser a fertilização in vitro, geralmente combinada com a injeção intracitoplasmática de espermatozoide (a injeção de um espermatozoide em um óvulo), que é um tipo de tecnologia de reprodução assistida.

Uma opção é a inseminação intrauterina (a colocação do sêmen diretamente no útero) usando apenas os espermatozoides mais ativos. Os espermatozoides mais ativos são selecionados por meio de lavagem uma amostra de sêmen. O médico tenta colocar esses espermatozoides no útero na mesma época em que ocorre a ovulação. Com esse procedimento, a gravidez geralmente ocorre até a sexta tentativa, se for de fato ocorrer. A inseminação intrauterina é muito menos eficaz que a fertilização in vitro, mas é muito menos invasiva e mais barata.

Às vezes, o médico identifica e coleta alguns espermatozoides para uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide ao fazer uma biópsia e examinando a amostra com um microscópio para encontrar os espermatozoides. Se nenhum espermatozoide for encontrado, a possibilidade de inseminação da mulher com os espermatozoides de outro homem (um doador) talvez seja considerada. Amostras de sêmen fresco de doadores não são mais usadas ​​nos Estados Unidos devido ao risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e hepatite C. O risco de transmissão de doença é reduzido com o congelamento dos espermatozoides do doador durante seis meses ou mais, depois realizando exames novamente nos doadores para descartar infecção. Se os resultados dos exames permanecerem negativos, a amostra será descongelada e usada. A coleta de sêmen é adiada por três meses se o doador tiver sido infectado com o vírus Zika ou se o doador tiver viajado a uma região onde estava ocorrendo a transmissão do vírus Zika.

A parceira de um homem que tem problemas de fertilidade pode ser tratada com gonadotrofinas humanas para estimular a maturação e a liberação de vários óvulos enquanto a fertilização in vitro ou a inseminação intrauterina estiverem sendo tentadas. Essa abordagem pode aumentar a chance de haver gravidez.