Contraceptivos orais combinados (estrogênio e uma progestina) ou terapia hormonal na menopausa

Caso a gravidez seja desejada, fertilização in vitro

Se a mulher com menopausa precoce não desejar engravidar, ela recebe um dos seguintes:

Uma pílula anticoncepcional ou adesivo transdérmico que contém estrogênio e uma progestina (contraceptivos orais combinados).

Terapia hormonal na menopausa (também denominada terapia de reposição hormonal) que contém um estrogênio e uma progestina (uma forma sintética do hormônio feminino progesterona) ou progesterona

Esses tratamentos costumam ser tomados até mais ou menos os 51 anos de idade (a idade média em que ocorre a menopausa). Depois disso, o médico decide se a mulher deve continuar com os tratamentos, tomando por base suas circunstâncias individuais.

A terapia com estrogênio ajuda a aliviar os sintomas e ajuda a prevenir outros efeitos da menopausa (por exemplo, secura vaginal e oscilações do humor). Ela também ajuda a preservar a densidade óssea (para prevenir a osteoporose). Uma vez que o estrogênio administrado sozinho aumenta o risco de uma mulher ter câncer do revestimento uterino (câncer de endométrio), a maioria das mulheres também toma uma progestina ou progesterona juntamente com o estrogênio para ajudar a proteger contra esse tipo de câncer. A mulher que tenha feito uma histerectomia (remoção do útero) não precisa tomar progestina ou progesterona.

Se uma mulher com menopausa precoce desejar engravidar, é possível que o médico recomende fertilização in vitro (tubo de ensaio) usando os óvulos de outra mulher (óvulos de uma doadora). Esses óvulos são implantados no útero após terem sido fecundados em laboratório. Essa técnica oferece à mulher com menopausa precoce uma chance de aproximadamente 50% (às vezes, até maior) de engravidar. Caso contrário, a chance de engravidar é entre 5% e 10%.