Exames e procedimentos ginecológicos

Exames preventivos para câncer do colo do útero

Os exames preventivos usados para detectar a presença de câncer do colo do útero incluem:

Exame de Papanicolau: As células do colo do útero são examinadas em um microscópio para determinar se existem células cancerosas ou anômalas que, sem tratamento, poderiam se transformar em câncer (células pré-cancerosas).

Pesquisa de papilomavírus humano (HPV): Uma amostra do colo do útero é examinada para determinar se o HPV está presente. O HPV pode dar origem ao câncer do colo do útero.

O médico coleta uma amostra do colo do útero tanto para o exame de Papanicolau como para a pesquisa de HPV. O médico coleta a amostra ao inserir um espéculo (instrumento de metal ou plástico) na vagina para manter abertas as paredes da vagina. Em seguida, ele usa uma escova de plástico para remover algumas células da superfície do colo do útero e da passagem através do colo do útero (canal cervical). As amostras são enviadas para um laboratório, onde são examinadas ao microscópio em busca de células anômalas. A presença de células anômalas pode indicar alterações pré-cancerosas ou, raramente, câncer do colo do útero.

Análise laboratorial Exame de papilomavírus humano (HPV)

Normalmente, fazer o exame de Papanicolau dá a sensação de arranhar ou causar cólica, mas não é doloroso e leva apenas alguns segundos.

Exame de Papanicolau Imagem

Exames de Papanicolau identificam a maioria dos tipos de câncer do colo do útero, mesmo em um estádio muito inicial. Eles também conseguem detectar alterações pré-cancerosas nas células do colo do útero. Essas alterações, denominadas neoplasia intraepitelial cervical (NIC), podem ser tratadas, o que contribui para prevenir o avanço e a disseminação do câncer.

O resultado do exame de Papanicolau será mais exato se a mulher não tiver usados duchas, cremes ou outros produtos vaginais durante no mínimo 24 horas antes do exame.

Os especialistas recomendam que o primeiro exame de Papanicolau seja realizado na maioria das mulheres após os 21 anos de idade.

A frequência do exame depende, principalmente, da idade da mulher e dos resultados dos exames de Papanicolau anteriores:

Com idade inferior a 21 anos: Os exames preventivos não são necessários

Dos 21 aos 29 anos de idade: Os exames são geralmente realizados a cada três anos por meio de apenas um exame de Papanicolau (alternativamente, as pacientes com idade a partir de 25 anos de risco médio podem começar a realizar os exames preventivos apenas com o exame primário de HPV a cada cinco anos)

Dos 30 aos 65 anos de idade: Os exames são feitos a cada três anos, caso apenas o exame de Papanicolau seja realizado, ou a cada cinco anos caso apenas a pesquisa para HPV seja realizada, ou a cada cinco anos caso ambos o exame de Papanicolau e a pesquisa de HPV sejam realizados.

Depois dos 65 anos de idade: A maioria das mulheres não precisa mais realizar esse exame se ela não teve nenhum resultado de exame alterado nos últimos 10 anos.

As mulheres com um alto risco de ter câncer do colo do útero precisam realizar exames com mais frequência. Essas mulheres são aquelas que têm infecção por HIV, que têm um sistema imunológico enfraquecido (que pode ser causado por um medicamento ou por uma doença que suprime o sistema imunológico) ou cujo resultado no exame de Papanicolau está alterado.

A realização do exame de Papanicolau pode ser reiniciada ou continuada em mulheres mais velhas se ela tiver um novo parceiro sexual ou se tiver vários parceiros sexuais.

As mulheres cujo útero foi completamente removido (histerectomia total) e não tiveram nenhum resultado alterado no exame de Papanicolau não precisam realizar exames preventivos para câncer do colo do útero. No entanto, se a histerectomia não for total (ou seja, o colo do útero não é removido), é necessário realizar exames preventivos. (O colo do útero é a parte inferior do útero que se abre para a vagina.)

Resultados alterados nos exames preventivos para câncer do colo de útero exigem avaliação adicional.