Antecedentes obstétricos e ginecológicos

Cleveland Clinic Learner College of Medicine, Case Western Reserve University

O histórico obstétrico e ginecológico costuma ser considerado uma parte distinta dos antecedentes médicos. Esse histórico inclui o histórico médico relacionado à saúde ginecológica geral e reprodutiva, incluindo gestações, menstruação, problemas de saúde sexual, métodos contraceptivos e menopausa.

Para receber cuidados ginecológicos, a mulher deve escolher um médico com quem possa discutir confortavelmente temas delicados, tais como preocupações sobre a função sexual, métodos contraceptivos, gravidez e menopausa. O clínico pode ser um médico, incluindo um ginecologista, um clínico geral, uma parteira, um enfermeiro ou um assistente médico. A avaliação ginecológica de crianças e meninas adolescentes, se necessário, geralmente pode ser feita pelo pediatra da criança.

Uma avaliação ginecológica inclui o histórico obstétrico e ginecológico e, geralmente, um exame pélvico.

Para poder fazer o registro do histórico ginecológico, o médico faz perguntas sobre menstruações anteriores e atuais, gestações anteriores, atividades sexuais e sintomas, distúrbios e tratamentos ginecológicos que a mulher já teve ou está tendo.

As perguntas sobre a menstruação incluem:

A idade da mulher quando começou a menstruar (menarca)

Qual a frequência, regularidade e a duração da menstruação

A intensidade do sangramento durante a menstruação

Quando começou e terminou a última menstruação

Se a mulher tem ou não sintomas (tais como dor, cólica, dor de cabeça ou fezes moles) durante a menstruação

Se a mulher tem ou já teve sangramento anômalo, ou seja, sangramento excessivo, escasso ou entre as menstruações

As perguntas sobre gestações anteriores incluem:

Quantas gestações a mulher teve

Quais as datas dessas gestações

De que maneira terminaram essas gestações (por exemplo, nascido vivo ou aborto espontâneo) e em qual idade gestacional

Se houve complicações (tais como sangramento excessivo durante ou após a gravidez, hipertensão arterial, diabetes)

Os sintomas ginecológicos discutidos quando o médico está no processo de obter o histórico incluem:

O médico geralmente faz perguntas sobre as atividades sexuais para avaliar o risco de ter infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, gravidez e preocupações com a saúde sexual. É perguntado à mulher se ela usa ou quer usar métodos contraceptivos e se ela está interessada em receber aconselhamento sobre contracepção, preparar-se para gravidez ou outras informações.

O médico pergunta à mulher se ela tem dor durante a relação sexual, no meio do ciclo menstrual (o que pode indicar que a dor coincide com a ovulação) ou em outras circunstâncias. Se ela tiver dor, ela é questionada sobre a localização, quando ela começou, se começou de forma gradual ou abrupta, duração, intensidade, sintomas associados e fatores de piora ou melhora.

O médico também faz perguntas sobre problemas de mama, tais como dor, nódulos, áreas de sensibilidade ou vermelhidão e secreção dos mamilos. É perguntado à mulher se ela precisa de alguma informação sobre a técnica de autoexame da mama.

O médico pergunta sobre o histórico médico geral e cirúrgico da mulher.

O médico avalia todos os medicamentos que a mulher está tomando, incluindo medicamentos com receita e de venda livre ou suplementos, uso de tabaco e álcool, pois muitos deles afetam a função ginecológica.

São feitas à mulher perguntas sobre abuso mental, físico ou sexual, questionando se ela está sofrendo ou sofreu abuso.