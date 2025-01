Aconselhamento genético e exames genéticos antes da gravidez

Defeitos do tubo neural são defeitos congênitos do cérebro ou da medula espinhal. (O cérebro e a medula espinhal se desenvolvem a partir de uma parte do embrião chamada tubo neural). Exemplos incluem espinha bífida (um quadro clínico no qual a coluna vertebral não se fecha por completo, às vezes expondo a medula espinhal) e anencefalia (um quadro clínico no qual uma parte do cérebro e do crânio está ausente). Para a maioria desses defeitos, a causa é uma combinação de genes anômalos com outros fatores. Outros fatores incluem

Histórico familiar: O risco de ter um bebê com defeito do tubo neural é maior se houver histórico familiar de tal defeito. Se um dos futuros pais já teve um bebê com espinha bífida ou anencefalia, o risco de ter outro bebê com um desses defeitos é maior. Esse risco aumenta ainda mais se um dos pais tiver tido dois filhos com um desses defeitos.

Deficiência de ácido fólico: O risco também pode ser maior, se a dieta for deficiente em ácido fólico, um tipo de vitamina. Suplementos de ácido fólico (folato) ajudam a evitar defeitos do tubo neural. Portanto, tomar suplementos diários de ácido fólico agora é recomendado rotineiramente para mulheres que estão grávidas ou que estão planejando engravidar. O ácido fólico geralmente é incluído nas vitaminas pré-natais.

Alguns defeitos do tubo neural são causados por anomalias hereditárias em um único gene, por anomalias cromossômicas ou por exposição a determinados medicamentos ou produtos químicos.

Recomenda-se aconselhamento sobre diagnóstico pré-natal por amniocentese e ultrassom para mulheres com, no mínimo, 1% de risco de ter um bebê com defeito do tubo neural.