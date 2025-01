Picadas de inseto

University of Illinois at Chicago;

Entre os insetos mais comuns nos Estados Unidos que picam estão incluídos:

Mosquitos-palha

Tabanidae

Chrysops

Simuliidae

Mosca-de-estábulo

Mosquitos

Pulgas

Piolhos

Percevejos

Insetos barbeiros

Percevejos-assassinos

Determinadas variedades de percevejos-d'água.

Carrapatos, aranhas e ácaros não são insetos.

(Consulte também Introdução a mordidas e picadas).

Todos eles, exceto os percevejos-assassinos e os percevejos-d'água, também sugam sangue, mas nenhum deles é venenoso. As picadas desses insetos podem ter resultados irritantes devido aos componentes da sua saliva. A maior parte das picadas transforma-se apenas num pequeno bulbo avermelhado que origina prurido. Existem pessoas que, algumas vezes, apresentam uma grande lesão (úlcera) com inflamação e dor. As reações mais graves ocorrem nas pessoas alérgicas às picadas ou nas que contraem uma infecção após terem sido picadas. Por vezes, as pulgas podem causar reações alérgicas sem picar.

Deve-se limpar o local e aplicar um creme ou pomada que contenha um anti-histamínico, um analgésico, um corticosteroide ou uma combinação dos mesmos para o alívio da picada, da dor e da inflamação. Aqueles com múltiplas picadas podem tomar um anti-histamínico oral. Pessoas alérgicas devem procurar assistência médica de imediato ou recorrer a um equipamento de emergência para alergias, que deve conter uma seringa previamente cheia de adrenalina.