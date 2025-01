As lesões da face ocorrem frequentemente em combinação. Por exemplo, o olho e o nariz ou a boca e a bochecha podem ser danificados como resultado da mesma lesão.

Uma fratura do maxilar inferior causa geralmente dor e inchaço, altera a forma como os dentes se encaixam entre si e impede que a pessoa abra a boca totalmente.

As fraturas da parte média da face podem causar inchaço, visão dupla, dormência facial, afundamento do globo ocular, alteração do modo como os dentes se encaixam entre si e/ou incapacidade de abrir a boca totalmente.

Os médicos geralmente conseguem detectar fraturas da face e do maxilar durante um exame, mas é habitual tirar radiografias ou realizar uma tomografia computadorizada.

Uma fratura do maxilar inferior é tratada por repouso do maxilar, cirurgia ou fecho do maxilar com ligações até os ossos sararem.

Uma fratura da parte média da face pode ser tratada cirurgicamente, mas é habitual realizar uma intervenção cirúrgica se a fratura causar problemas além de dor e inchaço, como deformidade facial.

O termo fratura do maxilar refere-se frequentemente a uma fratura do maxilar inferior (mandíbula). As fraturas do maxilar superior (parte do osso chamada maxilar) são por vezes chamadas fraturas do maxilar, mas são geralmente consideradas fraturas faciais.

A mandíbula é mais frequentemente fraturada como resultado de um trauma por impacto, tal como sofrer um soco ou golpe com um taco de beisebol ou outro objeto.

As fraturas do maxilar podem ocorrer quando a parte frontal da face é esmagada contra um objeto fixo, tal como acontece em uma queda de altura ou um acidente com veículos a motor. Algumas fraturas são causadas por pancadas com um objeto, tal como uma arma, ou com o punho. Algumas fraturas do maxilar apenas fraturam o alvéolo de um dente.

Fraturas da parte média da face

Sintomas de fraturas do maxilar e da parte média da face Uma mandíbula fraturada geralmente causa dor e inchaço do maxilar e a pessoa sente frequentemente que os dentes não se encaixam entre si de modo normal. Muitas vezes, não se consegue abrir muito a boca, pois pode deslocar-se para um lado quando se fecha ou abre. As fraturas do maxilar frequentemente causam inchaço e deformação da face. O inchaço raramente se torna suficientemente grave para bloquear a via respiratória e interferir com a respiração. No entanto, qualquer lesão que seja suficientemente contundente para fraturar o maxilar também pode lesionar a coluna no pescoço (consulte a página Distúrbios do cérebro, medula espinhal e nervos/Distúrbios da medula espinal/Lesões d...) ou causar uma lesão cerebral. Os restantes sintomas dependem da localização da fratura. As fraturas dos ossos do assoalho da órbita ocular podem causar visão dupla (visto que os músculos do olho se fixam perto da fratura), dormência na pele por baixo do olho (devido a lesões dos nervos) ou um afundamento do globo ocular. As fraturas do osso da bochecha (arco zigomático) podem causar incapacidade de abrir totalmente o maxilar, uma alteração do modo como os dentes se encaixam entre si e uma irregularidade no osso da bochecha que pode ser sentida ao passar um dedo sobre ela. Outras fraturas do maxilar que se estendem para baixo até a mandíbula podem causar incapacidade de abrir totalmente a mandíbula e uma alteração do modo com os dentes se encaixam entre si. As fraturas que se estendem através de um dente ou seu alvéolo criam uma abertura na boca que pode permitir que as bactérias na boca infectem a mandíbula ou o maxilar.

Diagnóstico de fraturas do maxilar e da parte média da face Radiografias e/ou tomografia computadorizada

Exame do olho Um exame médico consegue geralmente determinar se o maxilar está fraturado. Normalmente, são feitas radiografias para diagnosticar fraturas da mandíbula ou apenas um alvéolo do dente. É realizada uma tomografia computadorizada (TC) para diagnosticar fraturas do maxilar. São frequentemente tirados raios-X do pescoço para excluir a possibilidade de dano espinhal. Se a pessoa apresenta sintomas de lesão cerebral, é realizada uma TC ao cérebro. Se a pessoa tem problemas de visão ou uma lesão perto do olho, é realizado um exame do olho.