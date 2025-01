Considerações gerais sobre o envenenamento

Identificação do veneno

Às vezes, análises de sangue e urina

Raramente, radiografias abdominais

A identificação do veneno é útil para o tratamento. O rótulo dos frascos e a obtenção de informações da pessoa, de seus familiares ou de colegas de trabalho são as melhores formas de o médico ou o centro antiveneno identificar tóxicos ou venenos. Se não existirem rótulos, é possível identificar regularmente os medicamentos através de suas identificações e cor no comprimido ou cápsula. Os testes de laboratório possuem menos probabilidades de identificarem o veneno, sendo que muitos medicamentos e venenos não podem ser prontamente identificados ou avaliados por parte do hospital. Por vezes, no entanto, as análises da urina e do sangue podem ser úteis para essa identificação. Por vezes, as análises do sangue revelam a gravidade do envenenamento, mas somente com um número muito pequeno de venenos.

Os médicos examinam as pessoas para procurar sinais sugestivos de um certo tipo de substância. Por exemplo, os médicos procuram marcas de agulhas ou marcas reveladoras sugestivas de que a pessoa possa ter injetado drogas (consulte Uso de drogas injetáveis). Os médicos também examinam as pessoas para procurar sintomas característicos de certos tipos de intoxicação. Os médicos procuram verificar se as pessoas têm traços de uma droga ou substâncias em sua pele ou, no caso de drogas absorvidas pela pele, se há adesivos ocultos em dobras de pele, no céu da boca ou debaixo da língua.

No caso de determinados envenenamentos, as radiografias abdominais podem mostrar a presença e o local das substâncias ingeridas. Os venenos que podem ser visíveis nas radiografias incluem ferro, chumbo, arsênico, outros metais e grandes embalagens de cocaína ou outras drogas ilícitas ingeridas pelos próprios indivíduos, chamados “body packers” ou correios de droga (consulte Deglutição ou ocultação de drogas no corpo para transporte). Baterias e ímãs também são visíveis em radiografias, bem como presas, dentes, espinhas cartilaginosas e outras partes de animais que podem quebrar e permanecer fincadas no corpo depois do ataque ou envenenamento por um animal.