Devido aos períodos relativamente longos de incubação das doenças causadas por armas biológicas, as pessoas serão tratadas num hospital. Serão administradas vacinas, antibióticos ou medicamentos antivirais, dependendo do organismo infeccioso específico envolvido. Por vezes, as pessoas que entraram em contato com as pessoas afetadas recebem tratamento de prevenção. Relativamente a diversas armas biológicas, não há tratamento nem vacina específica.