A sífilis é altamente contagiosa durante os estágios primário e secundário. Ela pode ser contagiosa nos períodos inicial e latente.

A infecção é geralmente transmitida pelo contato sexual. Um único encontro sexual com uma pessoa que tem sífilis em fase inicial causa uma infecção em cerca de um terço dos casos. A bactéria penetra no organismo através das membranas mucosas, como as da vagina, pênis ou boca, ou através da pele. Dentro de horas, a bactéria chega aos linfonodos e em seguida se propaga por todo o organismo através da corrente sanguínea.

A sífilis pode ser transmitida de outras maneiras. Ela pode infectar um feto durante a gravidez e causar deficiências congênitas e outras complicações.

As pessoas podem, algumas vezes, contrair sífilis pelo contato com ulcerações de pele infectada. No entanto, as bactérias não conseguem sobreviver muito tempo fora do corpo humano; portanto, a sífilis não é transmitida por contato com objetos (como assentos de vasos sanitários, maçanetas de portas) que foram tocados por uma pessoa com sífilis.