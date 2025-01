Medicamentos antifúngicos

Tratamento do problema subjacente

Cirurgia para remoção do tecido morto e infectado

O diagnóstico e tratamento precoces de mucormicose são importantes para prevenir a morte ou evitar uma cirurgia extensa, o que muitas vezes causa deformação. Portanto, o tratamento é iniciado assim que houver suspeita desta infecção ou ela for diagnosticada.

A maioria das pessoas com mucormicose ou suspeita de mucormicose é tratada com altas doses do medicamento antifúngico anfotericina B administrado por via intravenosa. Isavuconazônio, tomado por via oral ou administrado por via intravenosa, é uma alternativa.

É muito importante controlar o problema de base. Por exemplo, pessoas com baixa contagem de glóbulos brancos do sangue recebem injeções para aumentar a contagem de glóbulos brancos. Pessoas com diabetes descontrolado recebem insulina para baixar os níveis de açúcar no sangue.

O tecido infectado e especialmente o tecido morto devem ser removidos através de uma cirurgia.