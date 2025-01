A coccidioidomicose é uma infecção causada pelo fungo Coccidioides immitis ou Coccidioides posadasii que geralmente afeta os pulmões.

A infecção é causada pela inalação de esporos do fungo.

Se for leve, a infecção pulmonar causa sintomas parecidos com os da gripe e, por vezes, falta de ar, mas a infecção pode piorar e se espalhar pelo corpo, causando vários sintomas.

O diagnóstico pode ser confirmado pela identificação dos fungos em amostras de materiais infectados, examinadas ao microscópio.

O tratamento é feito com medicamentos antifúngicos.

Esporos de Coccidioides estão presentes no solo nas regiões sudoeste dos Estados Unidos, no vale central da Califórnia, em partes do Novo México, no Texas a oeste de El Paso, no norte do México, em partes da América Central e na Argentina. Eles também podem ser encontrados em Utah, Nevada e na região centro-sul de Washington.

A coccidioidomicose causa cerca de 15% a 30% dos casos de pneumonia adquirida na comunidade (uma infecção pulmonar que se desenvolve em pessoas que não são pacientes em um hospital) em áreas metropolitanas do Arizona, como Tucson e Phoenix.

Nos Estados Unidos, foram relatados 20.003 casos de coccidioidomicose em 2019.

A coccidioidomicose é adquirida pela inalação de esporos. Os esporos estão presentes no solo e podem ser transportados pelo ar, quando a terra é mexida e a poeira viaja no vento. Os agricultores e outras pessoas que trabalham ou estão expostos à terra mexida têm mais possibilidade de inalar os esporos e serem infectados. As pessoas que são infectadas durante uma viagem podem não manifestar os sintomas até depois de terem voltado para casa.

A coccidioidomicose ocorre de duas formas:

A coccidioidomicose primária aguda é uma infecção pulmonar leve. A infecção desaparece sem tratamento. Esta forma representa a maioria dos casos.

A coccidioidomicose progressiva é uma infecção grave que piora rapidamente. A infecção se espalha dos pulmões para todo o corpo e é geralmente fatal.

Fatores de risco de coccidioidomicose progressiva A coccidioidomicose progressiva é incomum em pessoas normalmente saudáveis. Os fatores de risco incluem Infecção pelo HIV

Medicamentos que suprimem o sistema imunológico (imunossupressores)

Idade avançada

Estar no segundo ou terceiro trimestre de gravidez ou no pós-parto (acabou de parir)

Raça ou etnia (filipina, negra, índia americana, hispânica ou asiática)

Sintomas de coccidioidomicose A maioria das pessoas com coccidioidomicose aguda primária não manifesta sintomas. Se os sintomas surgirem, eles aparecem entre 1 e 3 semanas depois que as pessoas se infectaram. Os sintomas, em geral, são leves e muitas vezes parecidos com os da gripe. Eles incluem tosse, febre, calafrios, dor no peito e, por vezes, falta de ar. A tosse pode produzir expectoração. Ocasionalmente, quando a infecção pulmonar for grave, podem formar-se espaços nos pulmões e as pessoas podem expelir sangue ao tossir. Coccidioidomicose: reação alérgica Ocultar detalhes Algumas pessoas apresentam uma reação alérgica a um fungo que causa coccidioidomicose. A reação pode causar dor nas articulações, conjuntivite, eritema multiforme ou eritema nodoso. Esta imagem mostra um exemplo grave de eritema multiforme causado por coccidioidomicose. Imagem cedida por cortesia de www.doctorfungus.org © 2005. Pessoas com a forma progressiva da doença podem desenvolver sintomas semanas, meses ou até anos depois de uma infecção inicial. Os sintomas incluem febre leve, perda de apetite, emagrecimento e diminuição da força. A infecção pulmonar pode piorar, mas geralmente apenas em pessoas com o sistema imunológico debilitado. Ela pode causar aumento da falta de ar e, por vezes, expectoração com sangue. A coccidioidomicose também pode se espalhar dos pulmões para a pele e outros tecidos. Se a infecção se disseminar para a pele, as pessoas podem apresentar uma ou muitas ulcerações. As articulações podem inchar e ficar doloridas. As infecções profundas às vezes irrompem na pele, formando uma abertura pela qual o material infectado é secretado. Seja qual for a forma da coccidioidomicose, algumas pessoas apresentam uma reação alérgica ao fungo, o que pode causar dor articular, conjuntivite, protuberâncias (nódulos) sensíveis vermelhas ou roxas sob a pele (denominado eritema nodoso) ou placas de pele vermelhas, salientes que costumam ter o aspecto de alvos (eritema multiforme). Coccidioidomicose que causa uma única ferida Ocultar detalhes A coccidioidomicose que se espalha dos pulmões para a pele pode causar uma ferida única. Imagem cedida por cortesia de www.doctorfungus.org © 2005. A coccidioidomicose também pode infectar o cérebro e os tecidos que cobrem o cérebro (meninges), causando meningite. Essa infecção é muitas vezes crônica, causando dores de cabeça, confusão, perda de equilíbrio, visão dupla e outros problemas. A meningite não tratada é sempre fatal.

Diagnóstico de coccidioidomicose Exames de sangue

Radiografia do tórax

Exame e cultura de uma amostra de sangue ou outro tecido O médico pode suspeitar de coccidioidomicose se as pessoas desenvolverem os sintomas depois de terem residido em uma das regiões onde a infecção é comum ou apenas ter viajado até lá recentemente. Normalmente são feitas análises de sangue para detectar anticorpos ao fungo (testes sorológicos) e uma radiografia do tórax. Em pessoas com sistema imunológico saudável, as análises de sangue geralmente conseguem detectar esses anticorpos se a coccidioidomicose estiver presente. As radiografias do tórax geralmente mostram anormalidades características. Esses achados ajudam os médicos a fazer o diagnóstico. Um teste que detecta antígenos (proteínas liberadas pelo fungo) na urina também pode ser útil. Para identificar o fungo e assim confirmar o diagnóstico, os médicos podem examinar amostras de sangue, expectoração, pus, líquido cefalorraquidiano ou outro tecido infectado ao microscópio ou enviá-las a um laboratório para fazer cultura. Como a cultura do Coccidioides pode demorar até três semanas, os médicos normalmente baseiam-se em análises de sangue e radiografia do tórax. Um teste para identificar o material genético do fungo (seu DNA) pode ser realizado em amostras coletadas da garganta e dos pulmões, mas esse teste não está amplamente disponível.