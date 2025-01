Os sintomas e o prognóstico da síndrome de choque tóxico variam, dependendo de os causadores serem os estafilococos ou estreptococos.

Com cada organismo, os sintomas se manifestam subitamente e pioram rapidamente ao longo de poucos dias. A pressão arterial cai para níveis perigosamente baixos e diversos órgãos (como os rins, o fígado, o coração e os pulmões) funcionam mal ou param de funcionar (chamado falência de órgãos). As pessoas podem ter febre alta, dor de garganta e inflamada, olhos vermelhos, diarreia e dores musculares. Algumas ficam delirantes. Uma erupção cutânea que parece queimadura de sol cobre todo o corpo, incluindo as palmas das mãos e solas dos pés. Depois, a pele às vezes descama. O líquido se acumula nos tecidos, causando inchaço (edema). O sangue não coagula normalmente, fazendo com que o sangramento seja mais provável e mais grave.

Na síndrome do choque tóxico por estreptococos, a ferida infectada, se presente, é dolorosa. Pode-se desenvolver gangrena em torno da ferida. Essa síndrome tem mais probabilidade de causar febre, sensação de mal-estar (indisposição) generalizada e dor intensa no local da infecção. A dificuldade de respirar devido à insuficiência respiratória (síndrome do desconforto respiratório agudo) é comum. Mesmo com tratamento, 20% a 60% das pessoas morrem.

A síndrome de choque tóxico por estafilococos frequentemente é menos séria. Menos de 3% das pessoas morrem. A descamação da pele, principalmente nas palmas das mãos e solas dos pés, é mais comum. A pele começa a desprender-se três a sete dias após o início dos sintomas. Se as pessoas sobreviverem, a recuperação é geralmente completa.

Quando a fonte é um absorvente interno infectado por estafilococos, a síndrome de choque tóxico comumente retorna, geralmente dentro de quatro meses do primeiro episódio, se as mulheres continuarem a usar absorventes internos. Ocasionalmente, a síndrome retorna mais de uma vez. Cada episódio tende a ser mais leve. Para reduzir o risco de recidivas, as mulheres que tiveram a síndrome não devem usar absorvente interno ou diafragma.