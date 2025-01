(infecções estreptocócicas)

Faringite estreptocócica (faringite): Essa infecção geralmente ocorre em crianças de 5 a 15 anos de idade. Crianças com menos de 3 anos de idade dificilmente têm faringite estreptocócica. Os sintomas muitas vezes aparecem de repente. A garganta fica inflamada. As crianças também podem apresentar calafrios, febre, dor de cabeça, enjoo, vômito e sensação geral de mal-estar geral. A garganta encontra-se avermelhada e as amígdalas inflamadas, com ou sem partes com pus. Os linfonodos no pescoço ficam geralmente aumentados e doloridos. Porém, crianças com menos de 3 anos de idade podem não ter esses sintomas. Elas podem apresentar somente nariz escorrendo. Se as pessoas com dor de garganta tiverem tosse, olhos vermelhos, rouquidão, diarreia ou nariz congestionado, a causa é provável de ser infecção por vírus, não uma infecção por estreptococos.