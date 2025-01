Infecções por Campylobacter

Cultura ou PCR de uma amostra de fezes

Às vezes, cultura de uma amostra de sangue

Os médicos podem obter uma amostra de fezes e enviá-la a um laboratório para fazer o cultivo e identificação da bactéria. No entanto, as fezes nem sempre são testadas. As culturas de fezes levam dias para se concluir e os médicos não precisam, geralmente, saber que bactéria causou a diarreia para tratá-la efetivamente. Entretanto, se as pessoas tiverem diarreia sanguinolenta ou parecerem seriamente enfermas, geralmente as fezes são analisadas. Um teste que identifica material genético da bactéria nas fezes, chamado técnica de reação em cadeia de polimerase (polymerase chain reaction, PCR), pode ser usado para detectar bactérias mais rapidamente. As técnicas de PCR aumentam a quantidade de DNA da bactéria para facilitar sua detecção. Outros exames podem identificar rapidamente a bactéria (antígenos) nas fezes.

Se as bactérias forem identificadas, elas serão testadas para ver quais antibióticos são eficazes (um processo chamado teste de suscetibilidade).

Se houver suspeitas da existência de uma infecção na corrente sanguínea ou em outros órgãos, os médicos obtêm amostras do sangue para cultura.