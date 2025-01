Para bebês seriamente enfermos, hospitalização e isolamento

Antibióticos

Bebês seriamente enfermos são geralmente hospitalizados porque sua respiração pode se tornar tão difícil que eles precisam de ventilação mecânica através de um tubo colocado na traqueia. Em alguns pode ser necessário fazer a sucção do muco de sua garganta. Outros podem precisar de oxigênio extra e líquidos administrados por via intravenosa. Bebês seriamente enfermos são geralmente mantidos em isolamento (para evitar que outras pessoas sejam expostas a gotículas infectadas no ar – chamado isolamento respiratório) até que os antibióticos tenham sido administrados por cinco dias. Uma vez que qualquer distúrbio pode desencadear um ataque de tosse, esses bebês são mantidos em um quarto escurecido, tranquilo, e perturbados o mínimo possível.

Crianças mais velhas com uma forma leve da doença são tratadas com antibióticos em casa. As crianças tratadas em casa devem ser isoladas durante pelo menos quatro semanas depois que os sintomas começaram até que eles cessem.

Medicamentos para tosse não devem ser usados. Eles não oferecem nenhum benefício importante e podem causar efeitos colaterais problemáticos.

Os antibióticos tomados por via oral, como eritromicina e azitromicina, são mais úteis quando administrados durante a primeira fase da doença. No entanto, a coqueluche muitas vezes começa com sintomas semelhantes aos de outras infecções virais, de modo que o diagnóstico geralmente não é feito até as fases posteriores.

Antibióticos também são usados para tratar infecções que acompanham a coqueluche, como pneumonia e infecções do ouvido.