Além de se manterem atualizadas com as vacinas contra a COVID-19, as pessoas podem evitar a exposição ao vírus lavando as mãos com frequência, usando máscaras faciais, mantendo um bom distanciamento social, evitando espaços mal ventilados e multidões, e adotando outras medidas recomendadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Os CDC recomendam que as seguintes pessoas usem uma máscara facial bem ajustada, cobrindo tanto a boca como o nariz (consulte CDC: máscaras e prevenção contra vírus respiratórios):

Pessoas em comunidades onde vírus respiratórios estejam causando muitos adoecimentos.

Pessoas que foram expostas ou estão perto de pessoas que foram recentemente expostas a um vírus respiratório, estão doentes ou estejam se recuperando.

Pessoas ou outras pessoas ao seu redor que apresentem fatores de risco para doença grave.

Além de seguir as recomendações dos CDC, as pessoas podem ser obrigadas a usar máscara de acordo com as leis, regulamentos ou regras locais ou com as orientações comerciais ou de locais de trabalho, e isso pode variar de acordo com o status vacinal. Pessoas com risco aumentado de doença grave ou que tenham alguém em sua casa com risco aumentado podem escolher usar máscara, independentemente de quaisquer exigências. Pessoas com maior risco de doença grave incluem aquelas não vacinadas, que tenham um sistema imunológico enfraquecido, um quadro clínico subjacente, gestantes ou que engravidaram recentemente e aquelas com mais de 65 anos de idade (consulte Fatores de risco para doenças graves causadas por vírus respiratórios). Diferentes tipos de máscaras fornecem diferentes níveis de proteção, incluindo (em ordem crescente de proteção): máscaras de tecido multicamadas, máscaras cirúrgicas multicamadas e máscaras K95; e máscaras N95 (consulte CDC: máscaras e respiradores na comunidade).

Além de estarem em dia com as vacinações e de usarem uma máscara, as seguintes medidas ajudam a prevenir a disseminação da COVID-19 e de outros vírus respiratórios:

Pessoas com sintomas da COVID-19 devem considerar a realização de testes (consulte CDC: Testes e vírus respiratórios)

Se houver um risco maior de ficar muito doente devido à COVID-19, evite locais com aglomeração e espaços internos que não tenham ar fresco vindo de fora (consulte CDC: Adoção de medidas para assegurar um ar mais limpo e prevenir vírus respiratórios)

Mantenha uma boa distância social de outras pessoas, especialmente se tiver risco aumentado para desenvolver uma doença grave pela COVID-19 (consulte CDC: Sobre distanciamento físico e vírus respiratórios)

Se possível, mantenha boa distância social entre uma pessoa que está doente com COVID-19 e outros membros da casa

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos, especialmente após ir ao banheiro, antes de comer e depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar (consulte CDC: Higiene e prevenção contra vírus respiratórios)

Usar um antisséptico de mão à base de álcool, com pelo menos 60% álcool, se água e sabão não estiverem prontamente disponíveis

Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas

Fique em casa quando estiver doente (consulte CDC: Prevenção da disseminação de vírus respiratórios quando você está doente)

Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço e depois jogue o lenço no lixo

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados frequentemente usando um spray ou lenço de limpeza doméstica comum

Monitorar a saúde quanto a possíveis sintomas e medir a temperatura caso sintomas se desenvolvam