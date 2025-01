A maioria (quatro em cinco) das pessoas com infecção pelo vírus do Nilo Ocidental não manifesta sintomas. Cerca de uma em cinco desenvolve febre, juntamente com outros sintomas, tais como dor de cabeça, dores no corpo, dor articular, vômito, diarreia ou erupção cutânea.

Cerca de uma a cada 150 pessoas desenvolve envolvimento grave do sistema nervoso central, com encefalite (uma infecção cerebral), meningite (infecção dos tecidos que revestem o cérebro e a medula espinhal) ou fraqueza e paralisia. Os sintomas de infecção do sistema nervoso central incluem febre alta, dor de cabeça, rigidez do pescoço, estupor, desorientação, coma, tremores, convulsões, fraqueza muscular, perda de visão, dormência e paralisia. Os idosos e as pessoas com certos quadros clínicos crônicos, como diabetes ou hipertensão arterial, são mais propensos a desenvolver doença grave. Cerca de uma a cada dez pessoas com envolvimento grave do sistema nervoso central morre.

A maioria das pessoas com sintomas típicos se recupera completamente, mas a fadiga e a fraqueza podem perdurar por semanas ou meses. As pessoas cujo sistema nervoso central foi afetado muitas vezes têm efeitos adversos duradouros no cérebro e nos nervos.