As sulfonamidas devem ser usadas durante a gravidez apenas se os benefícios do tratamento superarem os riscos. No entanto, elas não devem ser usadas próximo ao parto, pois se tomadas nessa época, podem causar icterícia que pode ser suficientemente grave para causar dano cerebral (querníctero) no feto ou no recém‑nascido. (Consulte também Segurança dos medicamentos durante a gravidez.)

As sulfonamidas não devem ser tomadas durante a amamentação. (Consulte também Uso de medicamentos e substâncias durante a amamentação.)