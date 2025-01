Considerações gerais sobre antibióticos

Cada antibiótico é eficaz apenas contra determinados tipos de bactéria. Ao escolher um antibiótico para tratar uma pessoa com infecção, os médicos avaliam qual bactéria é a causa provável. Por exemplo, algumas infecções são causadas somente por determinados tipos de bactéria. Às vezes, um antibiótico é previsivelmente eficaz contra todas as bactérias com maior probabilidade de causar uma infecção e, portanto, pode não ser necessário realizar outros exames.

Se as infecções puderem ser causadas por muitos tipos diferentes de bactérias ou por bactérias que não sejam previsivelmente suscetíveis a antibióticos, pede-se a um laboratório que identifique a bactéria que está causando a infecção a partir de amostras de sangue, urina ou tecido coletadas da pessoa (consulte Diagnóstico de doença infecciosa). As bactérias que causam a infecção são então testadas para conhecer a suscetibilidade a uma variedade de antibióticos. Os resultados desses testes demoram geralmente um ou dois dias e, assim, não ajudam na escolha inicial do antibiótico se a infecção precisar ser tratada imediatamente. Nesses casos, os médicos normalmente iniciam o tratamento com um antibiótico que seja eficaz contra as bactérias que muito provavelmente estão causando a infecção. Após chegarem os resultados, se necessário, os médicos trocam o antibiótico.

Os antibióticos que são eficazes em laboratório não o são necessariamente no organismo de uma pessoa infectada. A eficácia do tratamento depende dos seguintes fatores:

Como o medicamento é absorvido na corrente sanguínea (no caso de antibióticos tomados por via oral)

A quantidade do medicamento que atinge os locais de infecção no organismo (consulte Distribuição de medicamentos)

A rapidez com que o organismo elimina o medicamento (consulte Eliminação de medicamentos)

Esses fatores podem variar de uma pessoa para outra, dependendo de outros medicamentos sendo tomados, outros distúrbios presentes e a idade da pessoa.

Ao selecionar um antibiótico, os médicos também consideram:

A natureza e a seriedade da infecção

O estado do sistema imunológico da pessoa (até que ponto ele pode ajudar o antibiótico a combater a infecção)

Os possíveis efeitos colaterais do antibiótico

A possibilidade de alergias ou outras reações sérias ao antibiótico

O custo do antibiótico

Os médicos também consideram a dificuldade que as pessoas podem ter em tomar os antibióticos por todo o período prescrito e terminar o ciclo completo do tratamento. As pessoas acham mais difícil concluir o tratamento se o antibiótico tiver que ser tomado muitas vezes ou somente em momentos específicos (por exemplo, antes, durante ou após as refeições).

Podem ser necessárias combinações de antibióticos para tratar: