Reabilitação para outros distúrbios

Pé pendente é a incapacidade de flexionar o tornozelo para levantar a parte da frente do pé em decorrência de fraqueza ou paralisia dos músculos envolvidos. O artelho da pessoa se arrasta quando ela dá um passo. Para evitar que o dedo do pé se arraste, as pessoas com o pé pendente podem levantar sua perna mais do que o normal durante um passo. O pé pendente pode ser causado por comprometimento ou lesão nos nervos (polineuropatia), que é comum em pessoas com diabetes. Ele também pode ser causado por um distúrbio ou lesão que afeta o cérebro ou a medula espinhal, tal como a esclerose múltipla, tumor ou acidente vascular cerebral.

O tratamento do pé pendente inclui tratar a causa subjacente. O uso de dispositivos chamados órteses de tornozelo-pé (“ankle-foot orthosis”, AFO) ajuda as pessoas com pé pendente a andar. Fisioterapia e terapia ocupacional para fortalecer e alongar os músculos envolvidos e para aprender como colocar e usar corretamente as AFOs pode ajudar. As pessoas cujo pé pendente for causado por esclerose múltipla podem se beneficiar da terapia de estímulo nervoso para estimular o nervo que ergue o pé. Aconselhamento vocacional pode ajudar as pessoas a manterem as habilidades vocacionais muito embora a doença esteja progredindo.