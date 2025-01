Curso do tempo de morte

Muitas pessoas têm dificuldade em discutir a morte abertamente com uma pessoa em estado terminal. Contudo, as pessoas que vivem com doenças que serão fatais geralmente se sentem melhor quando seus familiares continuam a falar com elas e as incluem na tomada de decisões. As seguintes sugestões podem ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis ao se comunicarem com uma pessoa em estado terminal:

Escutar o que a pessoa está dizendo. Perguntar, por exemplo, "No que você está pensando?" em vez de terminar a conversa com comentários como “Não fale dessa maneira”.

Falar sobre o que a pessoa imagina para os familiares depois de morrer e voltar a acontecimentos mais próximos a sua morte. Isto permite uma discussão mais gentil sobre os assuntos mais imediatos, como as preferências da pessoa em relação ao funeral e o tipo de ajuda para os seus entes queridos.

Falar sobre recordações com o doente terminal porque essa seria uma maneira de homenagear a vida da pessoa.

Continuar a falar com o doente terminal, mesmo que não possa falar. Outras formas de comunicação, como segurar a mão, fazer massagem ou simplesmente estar perto da pessoa, podem ser muito reconfortantes.