Rita A. Manfredi, MD
Afiliações
Professor of Clinical Emergency Medicine; Associate Clinical Professor of Hospice and Palliative Medicine
George Washington University School of Medicine and Health Sciences
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Morte e sofrimento