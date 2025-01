Início de um programa de exercício

O treinamento de força (também chamado de treinamento de resistência) envolve a contração máxima muscular contra a resistência, geralmente sem pesos ou com aparelhos, ou ainda com o peso corporal (como quando a pessoa faz flexões ou abdominais). Algumas pessoas podem usar tiras elásticas em vez de pesos quando começam o programa de treinamento de força.

Dependendo de como for realizado, o treinamento de força pode ser menos benéfico para o preparo cardiovascular que o exercício aeróbico. Entretanto, o treinamento de força de alta intensidade e contínuo pode ser tão benéfico para o preparo cardiovascular quanto o exercício aeróbico. Os objetivos principais do treinamento de força são desenvolver os músculos para que adquiram:

Força

Do tamanho

Resistência

Flexibilidade

Em longo prazo, a massa muscular aumentada ajuda a pessoa a se tornar mais disciplinada e a perder gordura porque o músculo usa mais calorias, mesmo em repouso, que os outros tipos de tecido, especialmente gordura. Mais massa muscular também significa mais habilidade funcional nos últimos anos de vida, o que ajuda a permanecer independente na velhice. Em idosos, especialmente os fragilizados, como os que vivem em casas de repouso, a massa muscular aumentada melhora o restabelecimento de doença crítica, porque melhora a mobilidade e fornece ao corpo depósitos de proteínas que são necessários para esse restabelecimento (consulte O exercício em idosos).

Fortalecer os músculos ao redor de uma lesão (por exemplo, músculos da coxa com um joelho lesionado) diminui a dor. Assim, um programa de treinamento de força pode ajudar na reabilitação de lesões. Essa abordagem deve ser supervisionada por um fisioterapeuta de reabilitação.

Os exercícios individuais são projetados para fortalecer músculos particulares ou grupos de músculos. Geralmente, os maiores grupos musculares são exercitados primeiro. Depois os menores. Geralmente, a pessoa começa com as pernas; então, exercita a parte superior das costas, tórax, ombros e, por fim, os braços. O benefício máximo é obtido pelo exercício em alta carga, mas não necessariamente até o ponto de falha. O ponto de falha é definido como o ponto no qual é impossível realizar outra repetição durante o uso da técnica correta.

Tradicionalmente, os exercícios particulares são realizados em séries. Cada série inclui de 8 a 12 repetições do exercício realizadas continuamente (ou seja, sem repouso ou "travar" a articulação entre as repetições). A quantidade de peso usada é a maior que possibilite que a pessoa faça entre oito e doze repetições de uma maneira relativamente lenta e controlada, sem impulsionar, jogar ou abaixar o peso muito rapidamente. Se a primeira série é realizada com tensão elevada e constante, cada uma das séries subsequentes proporciona progressivamente menos valor. Três é geralmente o número de séries máximo recomendado para a maioria dos exercícios de treinamento de força.

O tempo de tensão é outra maneira de determinar a carga muscular recomendada, e não apenas contar a quantidade e o número de vezes que um peso é levantado. O tempo de tensão se refere à duração total de levantamento e abaixamento de peso em uma série. O tempo de tensão deve ser mais breve se o objetivo for exercício moderado e fortalecimento do que se o objetivo for mais resistência muscular que força (por exemplo, durante a reabilitação de uma lesão). O tempo de tensão, e não o número de repetições, é um medidor melhor da carga de trabalho recomendada nos músculos, independentemente de o objetivo do exercício ser aquisição de força, aumento da massa muscular ou resistência.

Para continuar a aumentar a força e a massa muscular, uma vez que o tempo de tensão recomendado tenha sido atingido com boa técnica, o peso deve ser aumentado ao máximo no qual a pessoa possa manter ou ser desafiada novamente com o mesmo tempo de tensão. O tempo de tensão recomendado ideal é de 40 a 60 segundos por série para a porção superior do corpo e de cerca de 60 a 90 segundos para a parte inferior, como esta tem mais resistência. Se o objetivo for resistência muscular, o tempo de tensão é de geralmente cerca de 90 a 120 segundos. Os atletas de força, como os levantadores de peso, respondem melhor, o que favorece tempos menores de tensão, de 10 a 30 segundos, porque as cargas mais pesadas simultaneamente estimulam os aumentos de peso superiores, embora com menos crescimento muscular e aumentos na resistência. Entretanto, uma pessoa média deve evitar esse treinamento pesado porque as cargas mais pesadas também aumentam o esforço do tecido e assim o risco de lesão.

A frequência do exercício é um fator crítico. Os músculos começam a enfraquecer quando exercitados com intensidade mais que uma vez em dias alternados. No dia seguinte a um treino adequado, podem ocorrer hemorragias e rupturas microscópicas nas fibras musculares, motivo pelo qual os músculos ficam doloridos. Essa dor (também chamada de reação de alarme) é um sinal de que os músculos estão sendo estimulados a se repararem e crescerem para se adaptarem a um estado de funcionamento mais elevado. Deve-se deixar a musculatura se recuperar durante 48 horas após o exercício. Depois de exercício muito intenso, um grupo muscular pode precisar de vários dias para se regenerar por completo e assim se tornar mais forte. Então, no treinamento de força, geralmente é melhor alternar os grupos musculares a serem exercitados. Um esquema ideal, por exemplo, alternaria exercícios para a porção superior do corpo um dia com exercícios para a parte inferior no outro, sendo que cada grupo muscular não seria treinado mais que duas vezes por semana. Quanto mais intenso e mais exercícios forem feitos para um músculo, menos frequentemente ele deve ser trabalhado. As pessoas que treinam com um nível muito alto de intensidade de esforço provavelmente não devem treinar cada grupo muscular mais que uma vez na semana para permitir a recuperação adequada.

Inicialmente, o objetivo da reabilitação de lesões pode não ser o desenvolvimento dos músculos grandes, embora uma melhor função e força musculares estejam correlacionadas com a redução da dor. Exercitar-se com menos peso, mas com um número maior de repetições pode aumentar a força e a resistência, fornecer algum exercício aeróbico (principalmente se os descansos entre as séries forem inferiores a 60 segundos) e aumentar o fluxo sanguíneo para a área, o que acelera a cicatrização. Essa abordagem pode ser mais bem tolerada que exercitar os músculos com peso demais e menos repetições, o que exige um grau alto de motivação. A forma dos exercícios deve ser seguida com rigor uma vez que há risco de agravamento da lesão com a forma incorreta. As pessoas que são submetidas à reabilitação podem limitar o exercício por causa do desconforto ou dor. Ocasionalmente, também podem não ter tido experiência anterior com exercício e não saber quanto esforço elas podem suportar. Depois que a confiança e a funcionalidade da pessoa lesionada aumentarem (e, com frequência, a dor diminuir), a intensidade do esforço e as cargas devem ser aumentadas para aprimorar os resultados.

No treinamento de peso em circuito, os músculos grandes das pernas, quadris, costas e tórax são exercitados seguidos pelos músculos menores dos ombros, braços, abdômen e pescoço. Algumas pessoas preferem treinar as pernas por último porque elas exigem muito mais energia e são fatigantes para o treino. O treinamento de peso em circuito de apenas 15 a 20 minutos (com 30 segundos ou menos de descanso entre os exercícios/séries) pode potencialmente beneficiar o sistema cardiovascular mais que correr ou usar aparelhos de exercícios aeróbicos durante o mesmo tempo. O treino é mais intenso e a frequência cardíaca pode aumentar mais como um resultado. No entanto, o repouso por períodos mais longos entre determinadas séries de exercícios pode ajudar a recuperar os depósitos de energia muscular entre as séries, o que resulta em um trabalho mais eficaz ao realizar as séries seguintes e, com isso, ganhar mais força muscular.

A técnica segura é de suprema importância. Empurrar ou deixar os pesos caírem pode provocar lesão devido a inícios e paradas abruptos. As pessoas devem se mover suave e continuamente enquanto se exercitam, buscando uma mecânica corporal adequada (tórax elevado, ombros quadrados e para trás, estômago encolhido, evitando travar as articulações). A respiração controlada previne a sensação de desmaio iminente e os desmaios, que podem ocorrer durante a expiração ou abaixamento forçados. As pessoas devem especificamente exalar enquanto levantam o peso e inalar enquanto abaixam o peso. Se o movimento for lento, como o abaixamento de um peso durante 5 segundos ou mais, as pessoas podem precisar inspirar e expirar mais de uma vez, mas a respiração deve ainda ser coordenada para que a inspiração final ocorra pouco antes da fase de levantamento e a expiração quando o levantamento começar.

A pressão arterial aumenta durante o treinamento de resistência, especialmente quando os músculos grandes da parte inferior do corpo são treinados e quando se segura muito forte com as mãos (como quando está se realizando o exercício de "leg press" e segurando as manoplas). Contudo, a pressão arterial retorna ao normal logo depois do exercício. Esse aumento temporário na pressão arterial é mínimo quando a técnica de respiração é usada corretamente, não importa quanto a pessoa se exercite. A maioria das pessoas que desejam levantar pesos se beneficia da supervisão inicial que inclui a instrução sobre como ajustar os pesos e os níveis dos assentos, como manter a técnica adequada e como respirar durante os exercícios. Ter um treinador profissional que observe os exercícios da pessoa é geralmente mais útil, para que as técnicas inadequadas possam ser identificadas e corrigidas.