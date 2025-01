Quando procurar um médico

Quando os sintomas ou outros problemas médicos se desenvolverem entre as consultas preventivas, as pessoas podem estar incertas se precisam visitar um médico. Muitos sintomas e problemas podem ser tratados em casa. Por exemplo, a maioria dos resfriados não precisa de atenção médica nem de tratamento com antibióticos. A maioria dos pequenos cortes e escoriações pode ser tratada, antes de tudo, através de uma limpeza com água e um sabonete suave. Depois, deve ser aplicada uma pomada com antibiótico e uma atadura protetora (consulte Ferimentos: tratamento de primeiros socorros).

As pessoas com alguns distúrbios devem consultar um médico antes que novos sintomas se desenvolvam. Por exemplo, se as pessoas com um distúrbio pulmonar crônico (como asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica) começarem a ter dificuldade para respirar, ou se as pessoas com o sistema imunológico enfraquecido tiverem febre, elas devem consultar um médico rapidamente. O sistema imunológico pode estar enfraquecido por diabetes, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), uso de medicamentos quimioterápicos ou outros quadros clínicos. As pessoas com distúrbios crônicos devem discutir com o médico antecipadamente quais sintomas novos ou diferentes devem motivar uma consulta não rotineira.

Quando estiverem em dúvida sobre a necessidade de consultar um médico ou outro profissional, as pessoas devem ligar para seu clínico geral para obter orientação. Alguns médicos podem ser contatados por meio de um portal on-line ou por e-mail para perguntas não emergenciais. Outros preferem ser contatados por telefone. Os médicos não podem dar orientações abrangentes sobre quando é necessário consultar um médico, uma vez que sintomas com a mesma causa variam muito e sintomas com causas diferentes podem se sobrepor excessivamente. Contudo, alguns problemas precisam claramente de um telefonema para um profissional de cuidado da saúde.