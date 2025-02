A mulher deve ajudar no posicionamento do bebê sobre o mamilo de modo que o lábio inferior do bebê não esteja sendo sugado enquanto ele está amamentando

Para reposicionar o bebê, a mulher deve remover suavemente o lábio do bebê ao redor do mamilo usando o polegar ou deslizando um dedo na boca do bebê para liberar a sucção e, em seguida, tentar fazer com que ele comece a sugar novamente