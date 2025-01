AIDS (do inglês “acquired immunodeficiency syndrome”) significa síndrome da imunodeficiência adquirida causada pelo HIV. Nem todas as pessoas com infecção pelo HIV têm AIDS. A AIDS é adquirida quando se tem infecção pelo HIV juntamente com:

Um número muito reduzido de linfócitos CD4

Certos tipos de infecção e câncer

Há muitas infecções e cânceres que definem a AIDS. Algumas dessas infecções e cânceres comuns incluem:

Infecções fúngicas do esôfago (o “tubo de alimentação” que liga a garganta e o estômago), cérebro ou pulmões

Tuberculose

Sarcoma de Kaposi, um câncer que causa manchas indolores vermelhas ou roxas na pele ou no interior da boca

Linfoma não Hodgkin e alguns outros tipos de câncer

Certas infecções que um sistema imunológico saudável pode combater, mas que o debilitado não consegue, como pneumonia por pneumocystis, toxoplasmose e citomegalovírus

Pessoas com AIDS muitas vezes têm uma grave perda de peso, o que é chamado “emaciação da AIDS”.