A vacinação é a maneira de preparar o organismo para combater determinadas infecções. As vacinas ensinam ao sistema imunológico como combater certas doenças. As vacinas não combatem as infecções depois que a pessoa já adoeceu, como acontece com os medicamentos. Em vez disso, as vacinas ajudam, em primeiro lugar, a evitar que a pessoa fique doente ou, se ela for infectada, podem ajudar a pessoa a combater a doença para que não fique tão doente.

Cada vacina funciona no sentido de prevenir apenas um tipo de infecção. Por exemplo, a vacina contra a gripe apenas ajuda a prevenir a gripe. Pode ser que você precise receber várias doses de certas vacinas para que elas tenham eficácia total. Como as vacinas geralmente são administradas por injeção, várias vacinas costumam ser combinadas em uma única injeção para que a pessoa receba menos injeções.