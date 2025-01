Transplante de células-tronco

Medicamentos para prevenir infecções

Imunoglobulinas para substituir anticorpos que estão faltando

Transfusões de plaquetas

Às vezes, eltrombopague

Às vezes, terapia genética

O transplante de células-tronco é necessário para preservar a vida. Sem ele, a maioria das crianças com a síndrome de Wiskott-Aldrich morre até aos 15 anos de idade.

Antibióticos são administrados de forma contínua a fim de evitar as infecções e imunoglobulina (anticorpos obtidos do sangue de pessoas com sistema imunológico normal) é administrada para prover os anticorpos em falta, ajudando a prevenir infecções. Um medicamento antiviral (aciclovir) é administrado para prevenir infecções virais. Transfusões de plaquetas são administradas para aliviar problemas de sangramento.

Transfusões de plaquetas ou o medicamento eltrombopague podem ser administrados se a contagem de plaquetas estiver muito baixa e aumentar o risco de sangramento. Se os problemas de sangramento forem graves, os médicos podem remover o baço (esplenectomia). Entretanto, se possível, este procedimento é evitado porque aumenta o risco de infecção grave do sangue (septicemia). A terapia genética pode corrigir a mutação genética e reduzir a frequência das infecções.