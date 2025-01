Medicamentos antifúngicos

Algumas vezes imunoglobulinas

Geralmente, as infecções por candidíase mucocutânea crônica podem ser controladas com um medicamento antifúngico aplicado na pele. Se as infecções persistirem, elas podem ser tratadas com eficácia com fluconazol ou outro medicamento antifúngico similar tomado oralmente. Os medicamentos talvez tenham que ser tomados por um longo período de tempo.

Por vezes se administram imunoglobulinas (anticorpos obtidos do sangue de pessoas com um sistema imunológico normal). Elas podem ser injetadas na veia (via intravenosa) uma vez por mês ou sob a pele (via subcutânea) uma vez por semana ou uma vez por mês.

Doenças endócrinas e autoimunes são tratadas conforme necessário.

O transplante de células-tronco tem sido usado em algumas pessoas com mutações genéticas específicas; no entanto, o transplante não é comumente usado em pessoas com candidíase mucocutânea crônica.