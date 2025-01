Revisado/Corrigido: out. 2024

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

As doenças do baço e a imunodeficiência

O baço é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. O baço filtra o sangue, removendo e destruindo bactérias e outros organismos infecciosos presentes na corrente sanguínea. O baço também produz anticorpos (imunoglobulinas). (Consulte também Considerações gerais sobre imunodeficiências.)

As pessoas que nasceram sem o baço, cujo baço tenha sido danificado ou que tenham sido submetidas à sua extração por motivos de doença, apresentam um risco maior de sofrer infecções bacterianas graves.

Pessoas sem baço têm uma necessidade especial de vacinas pneumocócicas e vacinas meningocócicas. Elas podem precisar destas vacinas em momentos diferentes daqueles definidos pelo cronograma de vacinação infantil.

As pessoas que têm uma doença do baço ou que não têm o baço recebem antibióticos logo ao primeiro sinal de infecção. As crianças que não têm baço devem tomar antibióticos, normalmente penicilina ou ampicilina, de forma contínua pelo menos até os 5 anos de idade para se evitar uma infecção na corrente sanguínea. Se também tiverem uma doença decorrente de imunodeficiência, elas poderão tomar esses antibióticos indefinidamente.