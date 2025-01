Considerações gerais sobre a hepatite crônica

Em cerca de dois terços das pessoas, a hepatite crônica se desenvolve gradualmente, frequentemente sem qualquer sintoma de distúrbio hepático, até a ocorrência de cirrose. No terço restante, ela se desenvolve após uma crise de hepatite viral aguda que persiste ou retorna (frequentemente várias semanas mais tarde).

Com frequência, a hepatite crônica causa sintomas gerais, como uma sensação vaga de mal-estar, falta de apetite e fadiga. Por vezes, a pessoa afetada apresenta também febre baixa e um leve desconforto na parte superior do abdômen. Icterícia (coloração amarela da pele e da parte branca dos olhos causada por depósitos de excesso de bilirrubina) é rara, a menos que se desenvolva insuficiência hepática. Muitas pessoas com hepatite crônica não têm sintomas.

Frequentemente, os primeiros sintomas específicos ocorrem quando a doença hepática progrediu e existem evidências de cirrose. Os sintomas podem incluir:

Um baço aumentado

Pequenos vasos sanguíneos semelhantes a aranhas visíveis na pele (chamados angiomas aracneiformes)

Palmas das mãos avermelhadas

Acúmulo de líquido dentro do abdômen ascite)

Tendência para sangrar (coagulopatia)

Sangramento no trato digestivo devido a varizes esofágicas

Icterícia

Deterioração da função cerebral (encefalopatia hepática)

Câncer hepático

A função do cérebro se deteriora porque o fígado gravemente danificado não consegue remover as substâncias tóxicas do sangue como normalmente faz. Estas substâncias se acumulam no sangue e chegam ao cérebro. O fígado normalmente remove estas substâncias do sangue, as degrada e elimina como subprodutos inócuos na bile (o líquido amarelo-esverdeado que auxilia a digestão) ou no sangue (consulte Funções do fígado). O tratamento da encefalopatia hepática é capaz de impedir que a deterioração da função cerebral se torne permanente.

O sangue não coagula normalmente porque o fígado danificado não é mais capaz de sintetizar uma quantidade suficiente de proteínas que auxiliam na coagulação.

Algumas pessoas apresentam icterícia, coceira e fezes claras. A icterícia e a coceira se desenvolvem porque o fígado danificado não consegue remover a bilirrubina do sangue como faz normalmente. Em seguida, a bilirrubina se acumula no sangue e é depositada na pele. A bilirrubina é um pigmento amarelo produzido como produto de degradação durante a destruição normal dos glóbulos vermelhos. As fezes ficam claras porque o fluxo de bile saindo do fígado é bloqueado e menos bilirrubina é eliminada nas fezes. É a bilirrubina que dá às fezes sua cor marrom típica.

Hepatite autoimune pode causar outros sintomas envolvendo outros sistemas corporais. Os sintomas podem incluir interrupção dos períodos menstruais, dor e edema articular, perda do apetite e náuseas. Pessoas com hepatite autoimune também podem ter outras doenças autoimunes como diabetes mellitus tipo I, colite ulcerativa, doença celíaca ou doenças autoimunes que causam anemia ou inflamação da tireoide ou dos rins.

Em muitas pessoas, a hepatite crônica não evolui durante anos. Em outras, ela piora gradualmente. O prognóstico depende parcialmente do vírus responsável e se existe tratamento disponível: