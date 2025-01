Estreitamento dos dutos biliares devido à AIDS

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) ou ultrassonografia

A CPRE pode ser realizada para confirmar o diagnóstico, pois permite que os médicos colham uma amostra de tecido infectado para exame ao microscópio. Então os médicos podem identificar o organismo causador da infecção. Durante a CPRE, os médicos também podem alargar (dilatar) os dutos biliares estreitados e, assim, aliviar os sintomas.

Com a CPRE, um tubo de visualização flexível (endoscópio) com dispositivos cirúrgicos acoplados é introduzido na boca, passa pelo esôfago e estômago e entra no intestino delgado (consulte a Figura Entendendo a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica). Um cateter fino é introduzido no endoscópio, passa pelo músculo em formato de anel entre o duto biliar comum, os dutos pancreáticos e o intestino delgado (esfíncter de Oddi) e sobe entrando no duto biliar comum. Um agente de contraste radiopaco, visível nas radiografias, é, em seguida, injetado pelo cateter nos dutos biliares e as radiografias são tiradas para detectar qualquer anormalidade.

Como alternativa, uma ultrassonografia pode ser feita para ajudar a confirmar o diagnóstico. Ela é menos invasiva e muito precisa.

Geralmente, também são realizados exames de sangue para determinar o funcionamento do fígado e se ele está inflamado (exames hepáticos). Os resultados podem apoiar o diagnóstico.