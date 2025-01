A biópsia de fígado percutânea pode ser realizada como um procedimento ambulatorial. Os médicos costumam usar o ultrassom para localizar o fígado e guiar a agulha para obter uma amostra de biópsia de uma área anormal. Quando os médicos identificam o local desejado para a biópsia, eles anestesiam a pele da pessoa e inserem a agulha no fígado. A agulha oca sai com um pequeno fragmento de tecido do fígado dentro dela.

Depois de obter a amostra, a pessoa permanece em observação no ambulatório durante 3 ou 4 horas, devido a um pequeno risco de complicações, como um sangramento do fígado. Como a hemorragia pode ter início até 15 dias após realizada a biópsia, o paciente é avisado a não permanecer a mais de uma hora de carro do hospital, durante esse período. Complicações relacionadas à biópsia do fígado, embora não sejam frequentes, podem dar origem a problemas sérios; um em cada 10.000 pacientes morre devido a esse procedimento. Após uma biópsia de fígado, é frequente haver uma leve dor na parte superior direita do abdômen, que se estende, por vezes, até o ombro direito e é aliviada com analgésicos.