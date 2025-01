Os médicos primeiro fazem perguntas sobre os sintomas do homem e depois fazem um exame físico. O que eles identificam no histórico e exame físico frequentemente sugere uma causa para o inchaço e os exames que podem ser necessários (consulte a tabela Algumas causas e características da dor escrotal).

Os médicos perguntam há quanto tempo o inchaço está presente e se há alguma alteração no inchaço quando o homem fica em pé ou se deita ou quando a pressão abdominal aumenta (como quando ele tosse ou faz esforço para levantar alguma coisa). Os médicos também perguntam sobre o histórico médico do homem porque distúrbios em outras partes do corpo (por exemplo, edema relacionado a insuficiência cardíaca ou insuficiência hepática) podem contribuir para o inchaço escrotal.

O exame físico é feito com o homem em pé e deitado. O médico cuidadosamente apalpa os testículos, epidídimo e o cordão espermático para detectar o local exato do inchaço ou tumor e se o inchaço é sensível. Algumas vezes o médico acende uma luz forte por trás do escroto para ver se a luz passa por ele (transiluminação). A luz pode, com frequência, passar através de um acúmulo de líquido (como hidrocele), mas não através de um tumor sólido (como um câncer).