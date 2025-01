Doença renal policística (DRP)

Na forma recessiva rara da DRP, que começa durante a infância, os cistos tornam-se muito grandes e fazem com que o abdômen aumente de volume. Um recém-nascido gravemente afetado pode morrer pouco depois do nascimento, pois a insuficiência renal pode aparecer no feto, levando ao subdesenvolvimento dos pulmões. O fígado também é afetado e, entre cinco e dez anos de idade, uma criança com essa doença tende a desenvolver hipertensão portal ou hipertensão nos vasos sanguíneos que ligam o intestino e o fígado (sistema portal). Por fim, ocorre insuficiência hepática e doença renal crônica.

Na forma dominante e mais comum da DRP, os cistos se desenvolvem lentamente em número e tamanho. Tipicamente, os sintomas começam no início ou meio da idade adulta, mais frequentemente em pessoas com vinte e poucos anos. Algumas vezes, os sintomas são tão leves que as pessoas com a doença viverão toda a vida sem mesmo saber que tinham a doença.

Dentre os sintomas estão o desconforto ou dor do lado (flanco) ou abdominal, sangue na urina, micção frequente e dores intensas em cólica devido a cálculos renais. Em outros casos, a pessoa pode sentir fadiga, náuseas e outras consequências da doença renal crônica, porque tem menos tecido funcional nos rins. Cistos podem se romper, causando uma febre que poderá durar por semanas. Infecções do trato urinário repetidas podem agravar a doença renal crônica. Pelo menos metade das pessoas com DRP têm hipertensão arterial no momento do diagnóstico da doença.