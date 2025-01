Exames de imagem do trato urinário

A tomografia computadorizada (TC) fornece imagens do trato urinário e das estruturas que o rodeiam. A angiografia por TC, uma alternativa menos invasiva do que a angiografia convencional, é útil para avaliar muitas doenças do trato urinário. Algumas vezes, um contraste radiopaco é administrado na veia (via intravenosa). Depois de administrar o contraste, as imagens são registradas imediatamente para fornecer mais detalhes sobre os rins e, algumas vezes, 10 minutos depois, para obter mais detalhes sobre os canais musculares que levam a urina dos rins para a bexiga (ureteres).

As desvantagens da TC incluem exposição a quantidades significativas de radiação ionizante e, quando contraste radiopaco é administrado, risco de lesão renal e de reações tipo alérgicas.