Os médicos primeiramente fazem perguntas sobre os sintomas da pessoa e o histórico médico e, em seguida, fazem um exame físico. O que os médicos encontram no histórico e durante o exame físico frequentemente sugere uma causa e os exames que podem ser necessários (consulte a tabela Algumas causas e características da hemoptise).

Os médicos perguntam

Quando a expectoração de sangue teve início

Há quanto tempo a tosse está presente

Se a tosse é provocada por algum fator específico (como frio, esforço ou quando a pessoa se deita)

A quantidade aproximada de sangue expectorado (estrias, uma colher de chá ou um copo)

Se há outros sintomas, como febre, perda de peso, dor torácica ou dor nas pernas

Os médicos determinam se o sangue foi realmente tossido (e não vomitado ou gotejado para a garganta por um sangramento nasal).

Os médicos indagam sobre o histórico clínico (se não conhecido ainda) e os fatores de risco para causas. Histórico de sangramentos nasais frequentes, fácil formação de equimose ou doença hepática sugerem possíveis distúrbios de coagulação. Os médicos avaliam os medicamentos que a pessoa está tomando para verificar a presença de substâncias que inibem a coagulação (anticoagulantes).

Durante o exame físico, os médicos avaliam os sinais vitais para verificar a ocorrência de febre, aceleração das frequências cardíaca e respiratória, e teste para verificar o baixo nível de oxigênio no sangue. Eles fazem um exame completo do coração e pulmão, inspecionam as veias do pescoço quanto a sinais de turgência, como abaulamento, e verificam se as pernas estão inchadas (edema). Inchaço em uma das pernas pode ser indicativo de um coágulo de sangue (trombose venosa profunda). Inchaço em ambas as pernas pode indicar insuficiência cardíaca. Os médicos também examinam o abdome, a cútis e as membranas mucosas. Solicita-se que as pessoas tussam durante o exame. Se houver expectoração de sangue, o médico registra a coloração e a quantidade. Os médicos também verificam os locais de sangramento no nariz e na boca.

A causa é determinada em função dos dados observados no histórico e nos exames. A sensação de gotejamento pós-nasal ou de sangramento no nariz, particularmente na ausência de tosse, pode significar que o sangue expectorado escorreu do nariz para a garganta. Náuseas e vômitos de material negro, de coloração marrom ou semelhante a borras de café geralmente indicam que o sangue provém do estômago ou do intestino e está sendo vomitado, não tossido. Escarro espumoso, sangue vermelho vivo e, se em grande quantidade, uma sensação de obstrução das vias aéreas, geralmente indicam que o sangue provém da traqueia ou dos pulmões (denominado hemoptise verdadeira).

Se a tosse tiver começado recentemente e a pessoa estiver com boa saúde no demais e não houver fatores de risco para tuberculose, infecção fúngica ou embolia pulmonar, a causa costuma ser uma infecção respiratória aguda, como bronquite aguda. Se a expectoração de sangue for causada por doença cardíaca ou pulmonar, o diagnóstico de doença cardíaca ou pulmonar geralmente já foi estabelecido. Ou seja, a expectoração de sangue geralmente não é o primeiro sintoma de um problema cardíaco ou pulmonar.