Atualmente, a hipertensão pulmonar é classificada nos cinco grupos a seguir, com base na causa da doença:

Hipertensão arterial pulmonar

Doença cardíaca esquerda (insuficiência cardíaca e doença cardíaca valvular)

Disfunção pulmonar ou níveis baixos de oxigênio

Doenças crônicas que fazem com que coágulos sanguíneos se desloquem para os pulmões

Outros mecanismos (incluindo hipertensão pulmonar em que a causa não é clara)

Hipertensão arterial pulmonar pode ser causada por vários distúrbios diferentes. Às vezes ocorre sem uma causa clara (idiopática). As mulheres são afetadas pela hipertensão pulmonar idiopática duas vezes mais que os homens e a média de idade das pessoas quando diagnóstico é feito é de cerca de 35 anos. Várias mutações genéticas foram identificadas em famílias com este distúrbio. O mecanismo real pelo qual estas mutações genéticas herdadas causam hipertensão pulmonar ainda não é conhecido. Vários medicamentos e toxinas foram identificados como fatores de risco para hipertensão arterial pulmonar, como fenfluramina (e outros medicamentos correlatos), anfetaminas, inibidores da proteína quinase (como dasatinibe), cocaína e inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS). Se ISRS forem tomados por gestantes após 20 semanas de gravidez, o risco de hipertensão pulmonar do recém-nascido será maior que o normal. Hipertensão arterial pulmonar também pode se desenvolver em pessoas com determinados distúrbios, como hipertensão portal, infecção pelo HIV, doenças cardíacas congênitas, esquistossomose e doenças reumáticas sistêmicas e autoimunes como esclerose sistêmica (escleroderma).

A insuficiência cardíaca esquerda é uma das causas mais comuns da hipertensão pulmonar. A doença cardíaca esquerda pode ocorrer em pessoas com hipertensão arterial ou doença arterial coronária de longa data. Quando o lado esquerdo do coração não consegue bombear o sangue normalmente para o corpo, o mesmo reflui para os pulmões e há aumento da pressão arterial no local. A incapacidade do coração em relaxar apropriadamente pode levar o sangue a se acumular nos pulmões, contribuindo para hipertensão pulmonar.

Distúrbios pulmonares ou baixos níveis de oxigênio no sangue também podem causar hipertensão pulmonar. Quando os pulmões estão debilitados por alguma doença, mais esforço é necessário para bombear o sangue através dos pulmões. Um dos quadros clínicos mais comuns é a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Com o passar do tempo, a DPOC destrói os pequenos sacos de ar (alvéolos), bem como os pequenos vasos sanguíneos (capilares) nos pulmões. A causa única mais importante de hipertensão pulmonar em pacientes com DPOC é o estreitamento (constrição) das artérias pulmonares que ocorre como resultado de baixos níveis de oxigênio no sangue. Outros quadros clínicos que diminuem os níveis de oxigênio no sangue, como apneia do sono ou habitar ou visitar por um longo período lugares que estão em altitudes elevadas, também podem causar hipertensão pulmonar. Outras doenças pulmonares que podem causar hipertensão pulmonar incluem fibrose pulmonar, fibrose cística, sarcoidose e perda extensiva de tecido pulmonar como resultado de cirurgia ou lesão.

Certas doenças crônicas podem causar formação repetida (crônica) de coágulos de sangue, normalmente coágulos de sangue nas veias profundas das pernas (chamado trombose venosa profunda). Coágulos de sangue nas pernas podem se desalojar e viajar através do sistema venoso e o lado direito do coração e se alojar em artérias pulmonares ou ramos menores destas artérias no pulmão, causando embolia pulmonar. Se estes coágulos não se dissolverem adequadamente, as artérias pulmonares podem se tornar mais estreitas e rígidas. Isto resulta em um tipo de hipertensão pulmonar chamado hipertensão pulmonar tromboembólica crônica.

Causas de hipertensão pulmonar por outros mecanismos incluem distúrbios sanguíneos (hematológicos) (como anemia hemolítica crônica e doença falciforme) e distúrbios sistêmicos (como doença renal crônica, histiocitose pulmonar de células de Langerhans e linfangioleiomiomatose).