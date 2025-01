Oxigênio suplementar

Ventilação mecânica

Tratamento da causa

Pessoas com insuficiência respiratória aguda são atendidas em uma unidade de tratamento intensivo (UTI).

Oxigênio suplementar é administrado para corrigir qualquer falta de oxigênio. Oxigênio pode ser administrado usando-se pequenos cateteres de plástico colocados no nariz (cânulas nasais) ou pelo uso de uma máscara facial, dependendo de quanto oxigênio a pessoa precisa. Em geral, se inicia o fornecimento de oxigênio em quantidade maior do que a necessária, ajustando para menos posteriormente.

A ventilação mecânica corrige o problema de ventilação dos pulmões (e diminui os níveis de dióxido de carbono) em pessoas com insuficiência respiratória hipercárbica. Na ventilação mecânica, uma máquina (ventilador) é usada para ajudar o ar a entrar e sair dos pulmões. O ar é administrado sob pressão vindo da máquina através de uma máscara facial (ventilação não invasiva com pressão positiva) ou outro dispositivo, ou através de um tubo inserido na traqueia (ventilação invasiva com pressão positiva).

Inicialmente, os médicos costumam tentar métodos não invasivos, mas uma ventilação mecânica pode ser necessária a menos que a insuficiência respiratória se resolva rapidamente com o tratamento não invasivo. A maioria das pessoas com insuficiência respiratória é tratada com oxigênio suplementar e algum tipo de ventilação mecânica.

A doença subjacente causando a insuficiência respiratória precisa ser tratada. Por exemplo, são usados antibióticos para tratar pneumonias causadas por infecções bacterianas e broncodilatadores em pessoas com asma, para abrir as vias aéreas. Outros medicamentos podem ser administrados, por exemplo, para reduzir a inflamação e tratar os coágulos sanguíneos.