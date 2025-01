Fibrose pulmonar idiopática

Os sintomas dependem do grau de lesão pulmonar, da velocidade com que ocorre a progressão da doença, e do desenvolvimento de complicações, como infecções pulmonares e insuficiência cardíaca direita (cor pulmonale).

Os principais sintomas começam insidiosamente como falta de ar durante o esforço, tosse e redução da resistência física. Na maioria das pessoas, os sintomas pioram em um período de cerca de seis meses a vários anos.

Conforme a doença avança, o nível de oxigênio no sangue diminui, a pele pode adquirir uma tonalidade azulada (condição denominada cianose) e as extremidades dos dedos ficam mais espessas ou adquirem a forma de baqueta de tambor (veja a figura Como reconhecer os dedos em baqueta de tambor). O esforço ao qual o coração é submetido pode fazer com que o ventrículo direito aumente, o que pode resultar em insuficiência cardíaca direita. Os médicos geralmente ouvem sons crepitantes nos pulmões através de um estetoscópio.