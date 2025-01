Histórico de exposição ao berílio

Exames de imagem torácica (radiografia torácica ou tomografia computadorizada)

Teste para sensibilização ao berílio

Uma radiografia torácica pode ser normal ou mostrar anormalidades, muitas vezes semelhantes às observadas em pessoas com sarcoidose. A tomografia computadorizada torácica de alta resolução é mais sensível do que a radiografia, embora pessoas com beriliose possam ter resultados normais em exames de imagem.

Os resultados dos testes de função pulmonar variam e podem mostrar restrição, redução da capacidade de difusão pulmonar para o monóxido de carbono (DLCO) e/ou obstrução em pessoas com beriliose.

Um exame chamado BeLPT é usado para detectar sensibilização ao berílio. Neste exame, os linfócitos (um tipo de glóbulo branco do sangue), obtidos a partir de uma amostra de sangue ou de líquido obtido através da lavagem broncoalveolar, são cultivados com sulfato de berílio. No entanto, o teste de BeLPT não está amplamente disponível.

O diagnóstico de beriliose pode ser desafiador. No entanto, os médicos podem fazer um diagnóstico de beriliose provável com base em várias combinações de critérios diagnósticos, incluindo histórico de exposição, exames de imagem do tórax, resultados anormais de testes de função pulmonar, resultados anormais de BeLPT e biópsia pulmonar. Certos achados, como um BeLPT anormal, fornecem maior certeza diagnóstica do que outros, como alterações não específicas na radiografia.