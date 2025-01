Uma radiografia e, geralmente, uma tomografia computadorizada (TC) do tórax

Os médicos muitas vezes podem estabelecer o diagnóstico de mediastinite com base nos sintomas se as pessoas tiverem um quadro clínico que pode causar mediastinite; por exemplo, as pessoas com sintomas sugestivos de mediastinite submetidas a um procedimento envolvendo o tórax ou o esôfago recentemente ou pessoas que apresentaram tuberculose ou outra infecção de desenvolvimento lento.

Quando a mediastinite se desenvolve repentinamente, os sintomas geralmente são graves o bastante para os médicos suspeitarem de mediastinite em pessoas que não conseguem relatar causas possíveis, como pessoas intoxicadas que não se lembram de terem provocado vômito ou crianças pequenas que podem ter ingerido uma substância cáustica ou bateria botão.

O diagnóstico é confirmado por radiografia e geralmente uma TC do tórax.

Quando a mediastinite ocorre em uma pessoa que passou por esternotomia mediana, os médicos podem inserir uma agulha no tórax através do esterno e retirar líquido para exame em um microscópio (biópsia por aspiração).