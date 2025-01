Diagnóstico por imagem do tórax

A ultrassonografia cria uma imagem a partir do reflexo das ondas de som no corpo. A ultrassonografia frequentemente é utilizada para detectar o líquido no espaço pleural (o espaço entre as duas camadas de pleura cobrindo os pulmões e a parede torácica interna). A ultrassonografia também pode ser utilizada para orientação quando se utiliza uma agulha para retirar o líquido.

Muitas vezes se faz um ultrassom no leito para diagnosticar pneumotórax.

Ultrassonografia endobrônquica (EBUS) pode ser usada em conjunto com a broncoscopia para ajudar a guiar os médicos quando elas precisam obter uma amostra de tecido pulmonar para detectar câncer (biópsia com agulha). Nesse caso, a sonda de ultrassom é localizada no broncoscópio para obter imagens do interior das vias aéreas.