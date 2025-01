Neuropatias ópticas nutricionais e tóxicas

Para desnutrição ou consumo de álcool, suplementos vitamínicos e evitar o consumo de álcool

Tratamento de problemas causados por medicamentos ou toxinas (tais como medicamentos quelantes para chumbo ou hemodiálise e fomepizol para etilenoglicol ou metanol)

Auxílios para pessoas com baixa visão

Se o consumo de álcool ou desnutrição for a causa da neuropatia óptica, a pessoa deve interromper o consumo de álcool, seguir uma dieta equilibrada e tomar suplementos vitamínicos que tenham folato e vitaminas do complexo B. No entanto, se a causa for principalmente deficiência de vitamina B12, o tratamento somente com suplementos alimentares não é suficiente. A deficiência da vitamina B12 é tratada habitualmente com injeções de vitamina B12.

Pessoas com neuropatias ópticas tóxicas devem evitar o álcool e outros produtos químicos, medicamentos ou substâncias que possam ser tóxicas. Se a causa da neuropatia óptica tóxica for o chumbo, medicamentos quelantes (como o succímero ou dimercaprol) ajudam a eliminar o chumbo do organismo. Se a causa for envenenamento por etilenoglicol ou metano, o tratamento rápido com hemodiálise para remover essas toxinas e o antídoto fomepizol podem ajudar. Álcool etílico (às vezes chamado de etanol, álcool de cereais ou simplesmente álcool) também pode ajudar a diminuir a conversão da toxina (etilenoglicol ou metanol) em um subproduto prejudicial.

Lentes de aumento, dispositivos com grandes caracteres e relógios com voz (auxílios para baixa visão) ajudam as pessoas com perda de visão.